Roboter-„Poolboy“ mit Solarantrieb am Prüfstand

Viel Zubehör legt der chinesische Poolroboter-Spezialist Aiper nicht in die Packung seines solarbetriebenen Robo-Skimmers Ecosurfer S2: Roboter, Netzteil, Handbuch – und eine Schaumstoffnudel, mit der man im Pool die Ansaugöffnung blockieren kann, damit der Roboter dort nicht festgesaugt wird. Im Test zeigte sich: Beim Zubehör hätte der Hersteller spendabler sein können – und auch im Betrieb gibt es Optimierungspotenzial.