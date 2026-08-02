Roboter-„Poolboy“ mit Solarantrieb am Prüfstand

Laub, tote Insekten – und was die Badegäste sonst noch alles ins Wasser tragen: So erfrischend ein eigener Pool im Sommer auch ist, er bedeutet viel Arbeit. Zumindest, wenn man an der Oberfläche herum schwimmenden Schmutz mit konventionellen Methoden wie einem Kescher beseitigt. Der solarbetriebene Skimmer-Roboter Aiper Ecosurfer S2 soll Poolbesitzern mit quasi unendlicher Laufzeit die Arbeit abnehmen. Krone+ hat ihn getestet.
Viel Zubehör legt der chinesische Poolroboter-Spezialist Aiper nicht in die Packung seines solarbetriebenen Robo-Skimmers Ecosurfer S2: Roboter, Netzteil, Handbuch – und eine Schaumstoffnudel, mit der man im Pool die Ansaugöffnung blockieren kann, damit der Roboter dort nicht festgesaugt wird. Im Test zeigte sich: Beim Zubehör hätte der Hersteller spendabler sein können – und auch im Betrieb gibt es Optimierungspotenzial.
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