Toter Transgender-Star: Mitbewohner ausgeliefert

Ermittelt wurde vor allem im privaten Umfeld des Opfers, dabei erhärtete sich der Verdacht gegen den Russen. Er war der Mitbewohner der Frau. Weil er Österreich wenige Tage nach der Tat in Richtung Frankreich verlassen hatte, wurde über die Staatsanwaltschaft Wien ein europäischer Haftbefehl erlassen. Der 24-Jährige wurde in Zusammenarbeit mit dem Fugitive Active Search Team Frankreich durch die französischen Behörden festgenommen.