Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital

Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in der Kriminalgeschichte und auch in dem Hollywood-Schocker „Das Schweigen der Lämmer“ mit Oscar-Preisträger Anthony Hopkins (Bild) eine Rolle. (Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, APA-Images/ehem. picturedesk)