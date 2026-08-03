Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital

Unglaubliche Horror-Szenen spielten sich jüngst nach der Einlieferung eines schwer verletzten jungen Mannes in ein Krankenhaus der Stadt Wien ab. Selbst erfahrenen Ärzten stellten sich bei der Untersuchung dieses Patienten die Nackenhaare auf. Was sie herausgefunden haben, lesen sie mit Krone+
Kannibalismus zieht sich nachweislich durch die gesamte Evolution der Menschheit. Und auch Hollywood hat die düsteren Abgründe der Seele für sich entdeckt. Schauspiel-Star Anthony Hopkins erhielt für seine grandiose Darstellung des Psychiaters Hannibal Lecter als menschenessender Serienmörder Hannibal Lecter in „Schweigen der Lämmer“ einen Oscar.
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