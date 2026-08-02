Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet

Manuel M. war ein angesehener Cobra-Beamter – bis er Anfang 2026 festgenommen wurde. Weil er seine geheime Geliebte umgebracht haben soll. Im Gefängnis ist nun der Steirer in Todesgefahr. Plus: Neue Fakten zu zwei weiteren spektakulären Kriminalfällen.
Es scheint wenig verwunderlich – Manuel M. (31) gilt in der Grazer Justizanstalt Jakomini, wo er seit fast sieben Monaten einsitzt, als ein Musterhäftling. Weil er sich an Regeln hält; weil er nie für Aufruhr sorgt; weil er sich stets höflich verhält, den Wachebeamten – und seinen Mitinsassen gegenüber.
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