Europa-League-Sieger trainiert bei Zehntligist

Mit Jadon Sancho hält sich ein amtierender Europa-League-Sieger aktuell beim englischen Zehntligisten Flixton FC fit. Sein Vertrag bei Manchester United war mit Ende Juni ausgelaufen ...
Einen Wechsel zum Klub aus Greater Manchester werde es freilich nicht geben, entsprechende Gerüchte dementierte der Verein in einem Statement. Sancho habe lediglich darum gebeten, beim Flixton FC mittrainieren zu dürfen.
2021 war der Flügelstürmer von Borussia Dortmund gewechselt, bei den „Red Devils“ konnte sich der 23-fache Teamspieler Englands allerdings nicht durchsetzen. Nach Leihjahren beim BVB, Chelsea und Aston Villa – mit den Villans hatte er im Mai die Europa League gewonnen - wird sich Sancho in den kommenden Wochen eine neue Bleibe suchen müssen.
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