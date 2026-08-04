Europa-League-Sieger trainiert bei Zehntligist

2021 war der Flügelstürmer von Borussia Dortmund gewechselt, bei den „Red Devils“ konnte sich der 23-fache Teamspieler Englands allerdings nicht durchsetzen. Nach Leihjahren beim BVB, Chelsea und Aston Villa – mit den Villans hatte er im Mai die Europa League gewonnen - wird sich Sancho in den kommenden Wochen eine neue Bleibe suchen müssen.