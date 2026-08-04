„Freue mich sehr über eine zweite Chance im Sport“

„Mich kennt noch niemand! Das ist momentan noch ein bisschen mein Vorteil“, hatte Hanna Röser gesagt, nachdem sie sich im Mai zur Staatsmeisterin über die olympische Distanz gekürt hatte – in ihrem ersten vierten Triathlon. Inzwischen hat es die Vorarlbergerin schon bis zu den Europameisterschaften geschafft und die Reise soll jetzt erst so richtig losgehen.
„Noch habe ich es gar nicht richtig realisiert, wie gut ich schon dabei bin“, gesteht Hanna Röser. In ihrem vierten Karriere-Triathlon hatte sich die Dornbirnerin im Mai beim Apfelland-Triathlon gleich den Staatsmeistertitel über die olympische Distanz geholt. Ihr achtes Rennen bestritt die 22-Jährige am Samstag im polnischen Elblag – im Rahmen der Elite-Europameisterschaft. „Für eine EM war das Feld brutal stark besetzt“, sagt Röser, die sich als Gesamt-40. über Rang 25 in der U23-Wertung freuen durfte.
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