„Freue mich sehr über eine zweite Chance im Sport“

„Noch habe ich es gar nicht richtig realisiert, wie gut ich schon dabei bin“, gesteht Hanna Röser. In ihrem vierten Karriere-Triathlon hatte sich die Dornbirnerin im Mai beim Apfelland-Triathlon gleich den Staatsmeistertitel über die olympische Distanz geholt. Ihr achtes Rennen bestritt die 22-Jährige am Samstag im polnischen Elblag – im Rahmen der Elite-Europameisterschaft. „Für eine EM war das Feld brutal stark besetzt“, sagt Röser, die sich als Gesamt-40. über Rang 25 in der U23-Wertung freuen durfte.