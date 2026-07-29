So erkennen Sie falsche KI-Ärzte auf TikTok & Co.

„Doktor Google“ war gestern: Immer mehr Internetnutzer auf der Suche nach medizinischem Rat folgen Arzt-Influencern, die auf TikTok, Instagram und anderen sozialen Netzen vermeintlich fundierte Gesundheitstipps zum Besten geben. Viele Social-Media-Mediziner sind bei näherer Betrachtung allerdings gar nicht echt – und ihre Ratschläge eine Gefahr.
Sie erzielen Millionen Aufrufe, doch sie existieren gar nicht: In den sozialen Netzwerken gehen immer öfter Fake-Ärzte aus dem KI-Generator mit teils höchst dubiosen Gesundheitstipps auf Nutzerfang. Für die Hintermänner sind sie ein gutes Geschäft, das Werbegeld bringt, für echte Mediziner eine „große Gefahr“. Warum das so ist und wie Sie erkennen, ob der vermeintliche Arzt im Online-Netzwerk echt ist? Krone+ hat die Antworten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.