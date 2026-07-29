So erkennen Sie falsche KI-Ärzte auf TikTok & Co.

Sie erzielen Millionen Aufrufe, doch sie existieren gar nicht: In den sozialen Netzwerken gehen immer öfter Fake-Ärzte aus dem KI-Generator mit teils höchst dubiosen Gesundheitstipps auf Nutzerfang. Für die Hintermänner sind sie ein gutes Geschäft, das Werbegeld bringt, für echte Mediziner eine „große Gefahr“. Warum das so ist und wie Sie erkennen, ob der vermeintliche Arzt im Online-Netzwerk echt ist? Krone+ hat die Antworten.