Im Hafen Wien legt aktuell kein Frachtschiff an

Kein lautes Brummen und rasselnde Seile. An den Wiener Häfen Freudenau, Lobau und Albern herrscht an den Anlegestellen aktuell Stillstand. Es laufen keine Frachtschiffe mehr ein. Der Grund: das Niedrigwasser in der Donau. Der Warenverkehr gehe damit um mindestens 20 Prozent zurück, erklärt Sprecher Dieter Pietschmann.