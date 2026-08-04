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„Na, dann Prost!“

Emily Ratajkowskis nacktes Urlaubsvergnügen

Society International
04.08.2026 17:00
Meer und laue Sommernächte: Auf Instagram gewährt das Model Einblicke in ihren aktuellen, ...
Meer und laue Sommernächte: Auf Instagram gewährt das Model Einblicke in ihren aktuellen, durchaus nackigen Urlaub.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/emrata)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Na dann, Prost! Ihr Urlaub in Griechenland war für Emily Ratajkowski ein nacktes Vergnügen. Im wahrsten Sinne des Wortes.

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Das freizügige Model teilte auf Instagram ein paar Sexy-Urlaubsfotos, die das eindeutig belegen. Auf einem steht sie vollkommen hüllenlos nachts am Meer und hält ein Weinglas strategisch so, dass sie nicht gegen die Richtlinien der Social Media Webseite verstößt.

Auf weiteren Bildern präsentierte sie ihre Supermodel-Figur in äußerst knappen Bikinis.

Hier ist der Instagram-Foto-Drop des Models eingebunden: 

„Von der Heiligen zur Hure“
In Juni hatte die 35-Jährige in einer Gastkolumne mit ihren freizügigen Enthüllungen über ihr Sexleben nach der Scheidung für einen viralen Hype gesorgt.

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Oder wie sie es zusammenfasste: „Ich wurde von einer Heiligen zu einer Hure.“ Inzwischen hat sie einen Vertrag mit dem Verlag „Penguin Press“ in siebenstelliger Höhe unterschrieben, um dort eine neue Essay-Kollektion zu ihrem Intimleben mit dem Titel „Mother Fucker“ herauszubringen.

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