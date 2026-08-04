Emily Ratajkowskis nacktes Urlaubsvergnügen

Na dann, Prost! Ihr Urlaub in Griechenland war für Emily Ratajkowski ein nacktes Vergnügen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Das freizügige Model teilte auf Instagram ein paar Sexy-Urlaubsfotos, die das eindeutig belegen. Auf einem steht sie vollkommen hüllenlos nachts am Meer und hält ein Weinglas strategisch so, dass sie nicht gegen die Richtlinien der Social Media Webseite verstößt.
Auf weiteren Bildern präsentierte sie ihre Supermodel-Figur in äußerst knappen Bikinis.
Hier ist der Instagram-Foto-Drop des Models eingebunden:
„Von der Heiligen zur Hure“
In Juni hatte die 35-Jährige in einer Gastkolumne mit ihren freizügigen Enthüllungen über ihr Sexleben nach der Scheidung für einen viralen Hype gesorgt.
Oder wie sie es zusammenfasste: „Ich wurde von einer Heiligen zu einer Hure.“ Inzwischen hat sie einen Vertrag mit dem Verlag „Penguin Press“ in siebenstelliger Höhe unterschrieben, um dort eine neue Essay-Kollektion zu ihrem Intimleben mit dem Titel „Mother Fucker“ herauszubringen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.