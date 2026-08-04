„Typ-1-Diabetes ist ein ständiger Balanceakt“

Mit zwölf Jahren erhielt ich die Diagnose „Typ-1-Diabetes“. Endlich gab es eine Erklärung für das wochenlange, unstillbare Durstgefühl. Neben den nächtlichen Toilettengängen und der raschen Gewichtsabnahme von 20 Kilogramm. Für meine Familie und mich war es ein Schock. Plötzlich schwirrten uns Fragen im Kopf: „Was ist Diabetes -Typ-1 überhaupt? Worauf muss ich mein ganzes Leben lang achten? Welche Einschränkungen kommen auf mich zu?“