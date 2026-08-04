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Schock in der Kindheit

„Typ-1-Diabetes ist ein ständiger Balanceakt“

Patientenberichte
04.08.2026 10:00
Sophie lebt mit Diabetes seit sie 12 Jahre alt ist. Für die Insulinabgabe hat sie eine moderne ...
Sophie lebt mit Diabetes seit sie 12 Jahre alt ist. Für die Insulinabgabe hat sie eine moderne Insulinpumpe.(Bild: Krone-Collage/carlo prearo, Sophie Victoria Orange)
Porträt von Sophie Victoria Orange
Von Sophie Victoria Orange

Die Diagnose einer chronischen Krankheit kommt selten mit Vorwarnung. Rund 30.000 Menschen in Österreich leben mit Diabetes Typ-1 – und ich bin eine davon! Für Außenstehende ist oft unklar, wie sich der Alltag damit wirklich gestaltet. Wie ich diesen meistere und was ich durch meine Krankheit gelernt habe.

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Mit zwölf Jahren erhielt ich die Diagnose „Typ-1-Diabetes“. Endlich gab es eine Erklärung für das wochenlange, unstillbare Durstgefühl. Neben den nächtlichen Toilettengängen und der raschen Gewichtsabnahme von 20 Kilogramm. Für meine Familie und mich war es ein Schock. Plötzlich schwirrten uns Fragen im Kopf: „Was ist Diabetes -Typ-1 überhaupt? Worauf muss ich mein ganzes Leben lang achten? Welche Einschränkungen kommen auf mich zu?“

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