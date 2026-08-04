Mann von Italien-Ministerin tot in See gefunden

Wochenlange Suche

Der Wissenschaftler war während der starken Sommerhitze in Italien in das Gewässer im Norden der Region Latium gegangen, um sich abzukühlen. Die Suche nach dem 84-Jährigen war während des gesamten Zeitraums nie unterbrochen worden. Die Behörden setzten unter anderem Taucher und Wasserroboter ein, um den See abzusuchen. Cavallari war seit über 50 Jahren mit Ministerin Roccella verheiratet, mit der er zwei Söhne hatte.