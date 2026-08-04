In 18 Metern Tiefe
Mann von Italien-Ministerin tot in See gefunden
Fünf Wochen lang suchten Einsatzkräfte intensiv nach dem verschwundenen Ehemann (84) der italienischen Familienministerin Eugenia Roccella. Jetzt fanden Taucher seinen Leichnam nördlich von Rom in einem See.
Taucher fanden den Körper von Luigi Cavallari im Vico-See, nördlich der italienischen Hauptstadt Rom. Den Leichnam bargen die Einsatzkräfte in einer Tiefe von 18 Metern, rund einen Kilometer von der Stelle entfernt, an der er am 27. Juni verschwunden war. Der 84-jährige Ingenieur und Hochschullehrer soll beim Baden im See einen medizinischen Notfall erlitten haben.
Wochenlange Suche
Der Wissenschaftler war während der starken Sommerhitze in Italien in das Gewässer im Norden der Region Latium gegangen, um sich abzukühlen. Die Suche nach dem 84-Jährigen war während des gesamten Zeitraums nie unterbrochen worden. Die Behörden setzten unter anderem Taucher und Wasserroboter ein, um den See abzusuchen. Cavallari war seit über 50 Jahren mit Ministerin Roccella verheiratet, mit der er zwei Söhne hatte.
Roccella gehört der rechtsgerichteten Partei „Fratelli d ́Italia“ (Brüder Italiens) von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni an. Die 72-Jährige ist wegen ihrer konservativen Positionen insbesondere zu Familienpolitik, Abtreibung und gesellschaftspolitischen Fragen bekannt.
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