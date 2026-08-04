Lobau-Brand bedroht Anrainer: „Fordernder Einsatz“

Noch ist das konkrete Ausmaß des Waldbrandes in der Nähe der Esslinger Furt unklar. Doch die Rauchentwicklung ist bereits deutlich zu sehen. Auch ein Löschhubschrauber wurde bereits hinzugezogen. Das Bundesministerium für Inneres unterstützt die Löscharbeiten, Feuerwehren aus Wien und Niederösterreich stehen im Einsatz.