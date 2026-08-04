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Lobau-Brand bedroht Anrainer: „Fordernder Einsatz“

Wien
04.08.2026 17:28
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von Michaela Braune
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Christoph Engelmaier , Michaela Braune und Stefan Steinkogler

Großeinsatz in der Wiener Lobau! Wegen der anhaltenden Trockenheit hat sich ein Waldbrand zu einem Flächeninferno ausgewachsen. Der Löschhubschrauber ist bereits im Einsatz. Anrainer wurden von der Polizei bereits aufgefordert, das Notwendigste zusammenzupacken ...

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Noch ist das konkrete Ausmaß des Waldbrandes in der Nähe der Esslinger Furt unklar. Doch die Rauchentwicklung ist bereits deutlich zu sehen. Auch ein Löschhubschrauber wurde bereits hinzugezogen. Das Bundesministerium für Inneres unterstützt die Löscharbeiten, Feuerwehren aus Wien und Niederösterreich stehen im Einsatz. 

Videoaufnahmen zeigen, wie der Hubschrauber des BMI Wasser aus dem nahegelegenen Mühlwasser holt – direkt vor den Augen der Badenden, die angesichts der Hitze Abkühlung suchen.  

Ölhafen Lobau nicht in Gefahr
Insgesamt sollen um die neun Feuerwehren vor Ort sein. Wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer von Berufsfeuerwehr Wien am Dienstagnachmittag erklärte, sei der Einsatz „enorm fordernd aufgrund der hohen Temperaturen“, hieß es gegenüber der „Krone“: „Der Wind ist ein großes Problem.“ 

Im Osten von Wien brennt die Lobau, Bewohner umliegender Häuser könnten sogar evakuiert werden.
Im Osten von Wien brennt die Lobau, Bewohner umliegender Häuser könnten sogar evakuiert werden.(Bild: Krone-Collage/Leserreporter Thomas Grunt)

Der Ölhafen Lobau sei jedoch nicht in Gefahr, hieß es. Auch Mitarbeiter des Wiener Forstamtes (MA 49) sowie der Polizei seien vor Ort, der Einsatz laufe koordiniert ab. 

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Anrainer sollen „Dokumente und Notwendiges“ zusammenpacken
Inzwischen meldeten sich Zeugen bei der „Krone“, wonach die Polizei bereits die Anrainer verständigen würde, das Wichtigste zusammenzupacken. Noch sei allerdings keine direkte Aufforderung zur Evakuierung erfolgt. 

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