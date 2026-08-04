Neue Käferbohnensorte: Züchter kurz vor Durchbruch

Die steirische Käferbohne stirbt einen Hitzetod. Temperaturrekorde, Trockenheit und Unwetter sorgen für massive Ernteausfälle. Eveline Adam von der Saatzucht Gleisdorf will das Blatt wenden: Seit 2012 feilt sie an einer neuen, resistenten Sorte – jetzt steht diese kurz vor der Registrierung und Taufe.
Hitze und Trockenheit setzen nicht nur uns Menschen zu, sondern auch der steirischen Käferbohne. Sommer, wie wir sie aktuell erleben, ist sie schlichtweg nicht gewohnt: „Ursprünglich war die Käferbohne im Gebirge daheim. Die bei uns gängige Sorte Bonela wurde 1980 entwickelt – und seither nur Erhaltungszüchtung betrieben“, weiß Eveline Adam von der Saatzucht Gleisdorf.
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