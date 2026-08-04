Neue Käferbohnensorte: Züchter kurz vor Durchbruch

Hitze und Trockenheit setzen nicht nur uns Menschen zu, sondern auch der steirischen Käferbohne. Sommer, wie wir sie aktuell erleben, ist sie schlichtweg nicht gewohnt: „Ursprünglich war die Käferbohne im Gebirge daheim. Die bei uns gängige Sorte Bonela wurde 1980 entwickelt – und seither nur Erhaltungszüchtung betrieben“, weiß Eveline Adam von der Saatzucht Gleisdorf.