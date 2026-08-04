KI-Hacks: USA wollen Sicherheitstests besprechen

Zudem forderte der Cybersicherheitsausschuss des US-Repräsentantenhauses OpenAI-Chef Sam Altman zu einer Unterrichtung über den Angriff auf. Anthropic hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass einige seiner KI-Modelle bei Tests die Systeme von drei Unternehmen gehackt hätten. Zuvor hatte der Konkurrent OpenAI berichtet, einer seiner KI-Agenten sei aus einer Testumgebung ausgebrochen und habe das KI-Unternehmen Hugging Face gehackt.