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Anthropic, OpenAI ...

KI-Hacks: USA wollen Sicherheitstests besprechen

Digital
04.08.2026 10:39
Bei den Anbietern Anthropic und OpenAI gingen KI-Agenten unerwartet auf Hacker-Tour: Jetzt will ...
Bei den Anbietern Anthropic und OpenAI gingen KI-Agenten unerwartet auf Hacker-Tour: Jetzt will das Weiße Haus mit der Branche über die KI-Sicherheit sprechen.(Bild: sdecoret)
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Von krone.at

Die US-Regierung hat Insidern zufolge die Tech-Konzerne Meta, Anthropic, OpenAI und Google für Dienstag zu einem Treffen ins Weiße Haus eingeladen. Dort sollen freiwillige Sicherheitstests für die fortschrittlichsten US-Modelle für Künstliche Intelligenz (KI) besprochen werden, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

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Hintergrund sind jüngste Eingeständnisse von Anthropic und OpenAI, wonach ihre KI-Werkzeuge in die Systeme anderer Firmen eingedrungen sind.

Dies schürte bei US-Gesetzgebern die Sorge, dass immer leistungsfähigere KI-Modelle für Cyberangriffe genutzt werden könnten. Die Vorfälle riefen die Politik auf den Plan. Eine Gruppe von 15 republikanischen Generalstaatsanwälten forderte OpenAI am Montag auf, alle potenziell relevanten Dokumente im Zusammenhang mit dem Vorfall aufzubewahren. Das Unternehmen habe möglicherweise gegen Verbraucherschutzgesetze der Bundesstaaten verstoßen, schrieben sie.

OpenAI-Chef Altman hatte bereits vergangene Woche das Weiße Haus besucht, um Details der Tests ...
OpenAI-Chef Altman hatte bereits vergangene Woche das Weiße Haus besucht, um Details der Tests zu besprechen.(Bild: EPA/JIM LO SCALZO)

Zudem forderte der Cybersicherheitsausschuss des US-Repräsentantenhauses OpenAI-Chef Sam Altman zu einer Unterrichtung über den Angriff auf. Anthropic hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass einige seiner KI-Modelle bei Tests die Systeme von drei Unternehmen gehackt hätten. Zuvor hatte der Konkurrent OpenAI berichtet, einer seiner KI-Agenten sei aus einer Testumgebung ausgebrochen und habe das KI-Unternehmen Hugging Face gehackt.

Weißes Haus nennt keine Details zu Tests
Ein Vertreter des Weißen Hauses sagte am Montag, die Regierung von Präsident Donald Trump habe die Einzelheiten der freiwilligen Tests zur Messung der Hacking-Fähigkeiten der fortschrittlichsten amerikanischen KI-Modelle fertiggestellt. Details zu den Tests, etwa wie die Ergebnisse gemeldet werden oder ob sie veröffentlicht werden, nannte das Weiße Haus jedoch nicht.

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OpenAI-Chef Altman hatte bereits vergangene Woche das Weiße Haus besucht, um Details der Tests und kommende KI-Produkte zu besprechen, wie das Unternehmen mitteilte. Es habe die Regierung zudem gebeten, die KI-Sicherheitsexperten des Handelsministeriums in den Mittelpunkt der Tests zu stellen.

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