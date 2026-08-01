Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um

Mehrere Migranten in Ceuta gaben an, sie seien durch Social-Media-Beiträge, in denen behauptet wurde, die spanische Grenze sei offen, zur Einreise motiviert worden. Daraufhin entlud sich eine „Explosion“.

Am Weg zur Grenze und auch am Übergang selbst wurden die Männer offenbar von den marokkanischen Behörden durchgewunken. Dafür gibt es mehrere Zeugenberichte. Es kursieren zudem Videos. „Weiter, einfach weiter“, soll der Tenor gewesen sein. Eine politische Botschaft aus Rabat an Madrid ist also nicht ausgeschlossen.