Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es war alles gelogen“

Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um

Außenpolitik
01.08.2026 14:14
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.(Bild: AP/Antonio Sempere)
Porträt von Alexander Krenn
Von Alexander Krenn

Der Ansturm auf die spanische Exklave Ceuta hat eine Schockwelle durch Europa gesendet. Erinnerungen an 2015 wurden wach, die politischen Reaktionen fielen mitunter heftig aus. Doch vor Ort schien schnell klar zu sein: Hier geht es nicht weiter!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Warum sich Zehntausende – vorwiegend junge marokkanische Männer – plötzlich auf den Weg nach Ceuta machten, ist noch nicht abschließend erklärt. Es war wohl ein Mix aus Missinformation, politischer Polarisierung und einer neuen Gesetzeslücke (mehr dazu in der Infobox unten).

Dieser explosive Cocktail soll zum historischen Ansturm auf die spanische Nordafrika-Exklave beigetragen haben. Die Bilder von kollabierenden Sicherheitsketten, hilflosen Polizeikräften und einer wahren Menschenwelle lösten in ganz Europa Unbehagen aus. Die politische Solidarität wurde schnell über Bord geworfen. Von einem neuen 2015 war die Rede. 

Migranten wurden von Schlägertrupps „begrüßt“
Vor Ort setzte jedoch schnell die Realität ein. Von einer „Refugees-Welcome“-Kultur war nichts zu spüren. Wie spanische Medien vor Ort eindrücklich festhielten, verbarrikadierte sich die Bevölkerung. Supermärkte und Tankstellen wurden geschlossen.

„Weiter, einfach weiter!“
Die möglichen Gründe für das Ceuta-Desaster

Mehrere Migranten in Ceuta gaben an, sie seien durch Social-Media-Beiträge, in denen behauptet wurde, die spanische Grenze sei offen, zur Einreise motiviert worden. Daraufhin entlud sich eine „Explosion“.

Am Weg zur Grenze und auch am Übergang selbst wurden die Männer offenbar von den marokkanischen Behörden durchgewunken. Dafür gibt es mehrere Zeugenberichte. Es kursieren zudem Videos. „Weiter, einfach weiter“, soll der Tenor gewesen sein. Eine politische Botschaft aus Rabat an Madrid ist also nicht ausgeschlossen.

Die Nachricht, dass die Grenze offen sei, verbreitete sich schnell.
Die Nachricht, dass die Grenze offen sei, verbreitete sich schnell.(Bild: AP/Antonio Sempere)

In Spanien hütete man sich vor voreiligen Schuldzuweisungen – und machte ein Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 8. Juli mitverantwortlich. Es verbietet die sofortige Zurückweisung von Menschen ohne Verfahren, die schwimmend ankommen und dabei „keine physische Barriere“ überwinden. Das sei auch der Grund gewesen, warum die meisten ins Wasser sprangen, um den Wellenbrecher von El Tarajal zu umschwimmen. Dutzende schafften es nicht mehr aus dem Meer.

Zu allem Überfluss soll die spanische Regierung anfängliche Warnungen in den Wind geschossen haben, da der Fokus auf den Waldbränden am Festland gelegen hatte.

Essen und Wasser für die Ankömmlinge wurden nicht bereitgestellt – ebenso wenig ein Schlafplatz. Viele Migranten haben in Parkanlagen und auf öffentlichen Parkplätzen im Freien übernachtet.

Die Hoffnung, dass vor Ort schon eine Fähre wartet, um das ersehnte Leben in Europa in Angriff nehmen zu können, löste sich schnell in Luft auf. Im Stadtzentrum von Ceuta bildeten sich der „New York Times“ zufolge kleine Schlägertrupps, die „lang lebe Spanien“ skandierten, während sie Migranten Richtung Marokko zurückscheuchten.

Schnell machte sich Verzweiflung breit
Das Militär ging ebenfalls rigoros gegen die Männer vor. Das laute Magenknurren tat dann sein Übriges. „Ich habe großen Durst“, sagte etwa der 19-jährige Adam Hams gegenüber Reportern vor Ort, während um ihn herum Minderjährige um Essen bettelten. Sie bekamen keines. Ein anderer Mann erklärte gegenüber Reuters, er wüsste nicht einmal, warum er gekommen sei. Er hätte sich einfach mitreißen lassen (siehe Tweet unten).

Dem staatlichen Fernsehsender RTVE zufolge waren bereits am Freitagabend 48.300 Personen nach Marokko zurückgekehrt. Eine unbekannte Zahl hält sich wohl noch in der Exklave auf. Dass sie auf das europäische Festland dürfen, gilt jedoch als ausgeschlossen. 

Von Ceuta gibt es zwar einen normalen Schengen-Binnenverkehr per Flug und Fähre auf das spanische Festland nach Algeciras, Almería, Málaga oder Madrid. Ausweis- und Dokumentenkontrollen stehen jedoch an der Tagesordnung, weil verhindert werden soll, dass Migranten unkontrolliert europäisches Festland betreten. Mit leeren Plastikflaschen und falschen Hoffnungen geht es hier nicht weiter.

Mindestens 67 Migranten kamen ums Leben, berichtet die Nachrichtenagentur Europa Press.
Mindestens 67 Migranten kamen ums Leben, berichtet die Nachrichtenagentur Europa Press.(Bild: AP/Antonio Sempere)
Die Überreste des Ansturm ...
Die Überreste des Ansturm ...(Bild: AP/Antonio Sempere)
Viele Supermärkte öffnen langsam wieder, die Schlangen sind enorm.
Viele Supermärkte öffnen langsam wieder, die Schlangen sind enorm.(Bild: AFP/JORGE GUERRERO)
Das spanische Militär griff vor Ort rigoros durch.
Das spanische Militär griff vor Ort rigoros durch.(Bild: AFP/JORGE GUERRERO)
Manche Migranten waren völlig entkräftet, haben mehrere Tage nichts gegessen.
Manche Migranten waren völlig entkräftet, haben mehrere Tage nichts gegessen.(Bild: AP/Antonio Sempere)

Diese Kontrollen werden laut der spanischen Regierung nach dem Migrantenansturm der vergangenen Tage auch verstärkt durchgeführt. Migranten, die Ceuta erreichen, gelangen also nicht automatisch auf das spanische Festland oder in andere Schengen-Staaten. Migrationskommissar Magnus Brunner versicherte, dass „keine einzige Person“ die Grenze zum EU-Festland übertreten habe.

Marokkaner fühlen sich getäuscht
Während Europa aufatmet, herrscht unter den jungen Marokkanern Enttäuschung: „Niemand hat uns in Spanien geholfen. Man sagte uns, wir bekämen eine Unterkunft und ein Visum für die Weiterreise nach Algeciras, aber das war alles gelogen“, erklärte der 18-jährige Mohamed einem Reporter der spanischen Tageszeitung „El País“.

Lesen Sie auch:
Der Stadtregierung zufolge stürmten in der Spitze 200 Migranten pro Minute die EU-Außengrenze.
Krone Plus Logo
„Angriff“ auf Spanien?
Was die Migranten zu dem Grenzsturm bewogen hat
31.07.2026
„Krone“-Kommentar
Was sich in Ceuta abspielte, bedroht uns alle
01.08.2026
EU-Kommissar Brunner:
„Praktisch alle wieder von Ceuta zurückgekehrt“
31.07.2026

Der Traum, legale Dokumente für die Reise auf die Iberische Halbinsel zu erhalten und legal nach Europa auszuwandern, erwies sich als Utopie und Lüge. Der spanische Premier Pedro Sánchez nannte den Grenzsturm einen „Angriff“, er sah die Hauptschuld bei Schleuserbanden. Die Gesetzeslücke durch das Höchsturteil hätte ebenso eine Rolle gespielt.

Was also tun? Sanchez kündigte an, eine Schwimmsperre im Meer auslegen zu lassen. Die Idee dahinter sei, eine „physische Barriere zumindest in visueller Hinsicht“ zu errichten, damit die Zurückweisung an der Grenze erleichtert werden kann. Vor der Küste haben die Arbeiten daran bereits begonnen. Die Effektivität des Plans darf bezweifelt werden.

Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Mensch – getrieben von falschen Hoffnungen – ins Wasser springt, um in ein neues Leben zu schwimmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
01.08.2026 14:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
163.808 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
131.363 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
98.064 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3754 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1127 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1122 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Mehr Außenpolitik
„Canal Parade“
Schwuler Regierungschef ruft zu Coming-out auf
„Es war alles gelogen“
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
Brief an von der Leyen
EU-Staatschefs drängen auf Krisentreffen zu Ceuta
„Herausforderung“
Mist, Stall, Kühe: Ein neuer Job für Edtstadler?
War wohl abgelenkt
Spanien ignorierte Warnung vor Ceuta-Sturm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf