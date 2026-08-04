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Strommarkt im Umbruch:

Netzbetreiber wollen auf E-Auto-Speicher zugreifen

Oberösterreich
04.08.2026 09:00
Elektroautos sind auf dem Vormarsch. Laden belastet das Netz, doch künftig sollen die Akkus es ...
Elektroautos sind auf dem Vormarsch. Laden belastet das Netz, doch künftig sollen die Akkus es auch entlasten.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Der Strommarkt ist im Umbruch. Neben der Umstellung auf leistungsbezogene Abrechnung wollen die Netzbetreiber künftig auch auf die privaten Speicher zugreifen. Sprich auf E-Autos und PV-Anlagen. Das würde in Oberösterreich derzeit 100.000 Besitzer von Speichern betreffen. Tendenz: stark steigend.

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Der Strommarkt befindet sich gerade im Umbruch. Wie berichtet, werden ab Jänner die Netzbetreiber ihre Gebühren abhängig vom Spitzenstromverbrauch machen – aber das ist noch nicht alles.

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