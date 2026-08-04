Netzbetreiber wollen auf E-Auto-Speicher zugreifen

Der Strommarkt ist im Umbruch. Neben der Umstellung auf leistungsbezogene Abrechnung wollen die Netzbetreiber künftig auch auf die privaten Speicher zugreifen. Sprich auf E-Autos und PV-Anlagen. Das würde in Oberösterreich derzeit 100.000 Besitzer von Speichern betreffen. Tendenz: stark steigend.