„Können Ausfall der Wien-Flüge gut kompensieren“

„Krone“: Die AUA stellt die Verbindung Graz-Wien ein, weil diese „hochdefizitär“ sei. Verstehen Sie die Entscheidung?

Wolfgang Grimus: Zu den wirtschaftlichen Entwicklungen der AUA kann ich nichts sagen. Tatsache ist aber, dass die Passagierzahlen auf der Strecke in den letzten Jahren rückläufig waren. Heuer gehen wir von rund 60.000 Passagieren aus, in den Spitzenjahren vor Corona waren es gut doppelt so viel. Es gibt aber weitere Gründe, etwa dass die AUA kleine Flugzeuge sukzessive ausflottet. In absehbarer Zeit betreibt sie nur mehr Flugzeuge mit 180 Sitzen und größer. Die sind für solche Regionalstrecken natürlich viel zu groß.