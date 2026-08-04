16-Jähriger soll die eigene Oma ermordet haben

Motivlage unklar, 16-Jähriger schweigt

Der Jugendliche sitze in Untersuchungshaft, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Motivlage sei noch gänzlich unklar, so die Staatsanwaltschaft. Der Jugendliche habe sich noch nicht geäußert: „Wir tappen da noch im Dunkeln.“