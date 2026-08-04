Motiv unklar
16-Jähriger soll die eigene Oma ermordet haben
Mordverdacht in Eschweiler nahe der Stadt Aachen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Ein Teenager soll seine eigene Großmutter ermordet haben.
Am Montagvormittag war die Frau in der Wohnung gefunden worden, zu der Tat soll es wohl in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr gekommen sein.
Der Jugendliche hatte selbst die Polizei gerufen. Die 61-Jährige verstarb noch am Tatort, außer ihr und dem Burschen befanden sich keine weiteren Personen in der Wohnung, teilte die Polizei mit.
Motivlage unklar, 16-Jähriger schweigt
Der Jugendliche sitze in Untersuchungshaft, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Motivlage sei noch gänzlich unklar, so die Staatsanwaltschaft. Der Jugendliche habe sich noch nicht geäußert: „Wir tappen da noch im Dunkeln.“
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