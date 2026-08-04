Luka startklar: „Davon hast du als Kind geträumt!“

Vom Pongau in die große Fußballwelt: Luka Reischl startet Samstag mit ADO Den Haag in die neue Saison der Eredivisie. In der höchsten niederländischen Liga warten jetzt Duelle mit Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam oder PSV Eindhoven. Jetzt will sich der 22-Jährige in der höchsten Spielklasse etablieren.
Mehr als 100 Spiele hat Luka Reischl für Liefering in der 2. Liga absolviert, fast 50 mittlerweile für ADO Den Haag in der zweithöchsten Spielklasse in den Niederlanden. Ein Match in der höchsten Liga eines Landes fehlt dem Pongauer noch in seiner Vita – das wird sich demnächst aber ändern.
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