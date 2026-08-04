Luka startklar: „Davon hast du als Kind geträumt!“

Mehr als 100 Spiele hat Luka Reischl für Liefering in der 2. Liga absolviert, fast 50 mittlerweile für ADO Den Haag in der zweithöchsten Spielklasse in den Niederlanden. Ein Match in der höchsten Liga eines Landes fehlt dem Pongauer noch in seiner Vita – das wird sich demnächst aber ändern.