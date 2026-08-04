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Suchaktion am Irrsee

Vermisster Junge schwamm weiter als gedacht

Oberösterreich
04.08.2026 16:00
Auch Hubschrauber waren an der Suche beteiligt
Auch Hubschrauber waren an der Suche beteiligt(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Emma Krenn
Von Emma Krenn

Ein Badeausflug am Irrsee hat am Montagabend eine Suchaktion nach einem 15-jährigen aus dem Bezirk Braunau ausgelöst. Dieser verlor beim Schwimmen den Sichtkontakt zu einer 63-jährigen und seinem älteren Bruder in einem Klappboot. Wenig später wurde der Jugendliche wohlauf im Wasser gefunden. 

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Am Montagabend kam es zu einer großen Suchaktion nach einem 15-Jährigen aus dem Bezirk Braunau im Gemeindegebiet von Tiefgraben. Der Junge war abends zusammen mit seinem 17-jährigen Bruder und einer 63-Jährigen am Irrsee schwimmen. Der Bruder und die 63-jährige Bekannte fuhren dabei mit einem Klappboot das Ufer entlang in Richtung Zell am Moos, während der 15-Jährige die beiden mit leichtem Abstand schwimmend begleitete.

Plötzlich außer Sicht 
Als die Bekannte gegen 19:06 Uhr plötzlich den Sichtkontakt zu dem 15-Jährigen verlor, fuhren sie umgehend zurück zum Badeplatz und setzten einen Notruf ab. Unmittelbar darauf wurde eine Suchaktion eingeleitet, an der die Polizei, die Wasserrettung und die Feuerwehr beteiligt waren. Auch die Rettung und der Notarzthubschrauber hielten sich zur Sicherheit bereit.

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Um 19:25 Uhr konnten die Einsatzkräfte eines Feuerwehrbootes den 15-Jährigen wohlauf im Wasser schwimmend in der Nähe des Badeplatzes Tiefgraben vorfinden. Er war bis nach Zell am Moos und wieder zurück nach Tiefgraben geschwommen. Wohlbehalten fand der Jugendliche wieder mit seinen Begleitpersonen zusammen.

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