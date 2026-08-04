Vermisster Junge schwamm weiter als gedacht

Ein Badeausflug am Irrsee hat am Montagabend eine Suchaktion nach einem 15-jährigen aus dem Bezirk Braunau ausgelöst. Dieser verlor beim Schwimmen den Sichtkontakt zu einer 63-jährigen und seinem älteren Bruder in einem Klappboot. Wenig später wurde der Jugendliche wohlauf im Wasser gefunden.
Am Montagabend kam es zu einer großen Suchaktion nach einem 15-Jährigen aus dem Bezirk Braunau im Gemeindegebiet von Tiefgraben. Der Junge war abends zusammen mit seinem 17-jährigen Bruder und einer 63-Jährigen am Irrsee schwimmen. Der Bruder und die 63-jährige Bekannte fuhren dabei mit einem Klappboot das Ufer entlang in Richtung Zell am Moos, während der 15-Jährige die beiden mit leichtem Abstand schwimmend begleitete.
Plötzlich außer Sicht
Als die Bekannte gegen 19:06 Uhr plötzlich den Sichtkontakt zu dem 15-Jährigen verlor, fuhren sie umgehend zurück zum Badeplatz und setzten einen Notruf ab. Unmittelbar darauf wurde eine Suchaktion eingeleitet, an der die Polizei, die Wasserrettung und die Feuerwehr beteiligt waren. Auch die Rettung und der Notarzthubschrauber hielten sich zur Sicherheit bereit.
Feuerwehr findet den Vermissten
Um 19:25 Uhr konnten die Einsatzkräfte eines Feuerwehrbootes den 15-Jährigen wohlauf im Wasser schwimmend in der Nähe des Badeplatzes Tiefgraben vorfinden. Er war bis nach Zell am Moos und wieder zurück nach Tiefgraben geschwommen. Wohlbehalten fand der Jugendliche wieder mit seinen Begleitpersonen zusammen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.