Vermisster Junge schwamm weiter als gedacht



Am Montagabend kam es zu einer großen Suchaktion nach einem 15-Jährigen aus dem Bezirk Braunau im Gemeindegebiet von Tiefgraben. Der Junge war abends zusammen mit seinem 17-jährigen Bruder und einer 63-Jährigen am Irrsee schwimmen. Der Bruder und die 63-jährige Bekannte fuhren dabei mit einem Klappboot das Ufer entlang in Richtung Zell am Moos, während der 15-Jährige die beiden mit leichtem Abstand schwimmend begleitete.