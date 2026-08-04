Schwimm-Ass Karl: „Leistung macht Lust auf mehr“

„Ich war noch nie so knapp hinter dem Sieger.“ Luca Karl war nach dem starken achten Platz bei der Schwimm-EM in Paris über zehn Kilometer sehr glücklich. Am Ende fehlten ihm nur 30 Sekunden auf Goldgewinner Florian Wellbrock, 24 auf eine Medaille. „Diese Leistung macht Lust auf mehr“, strahlte der Salzburger. Laut vielen Experten sei es die bestbesetzte EM der letzten Jahre gewesen, was sich auch im Wasser bemerkbar machte. Über sehr lange Zeit blieb das Feld eng beisammen. Auch Karl scheute sich nicht, neben den Stars des Sports mitzuschwimmen und einige dann hinter sich zu lassen.