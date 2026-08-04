Ex-Tunesien-Coach nach WM-Debakel wieder Teamchef

Die Elfenbeinküste hat Herve Renard als neuen Fußball-Teamchef verpflichtet. Das gab der ivorische Verband am Dienstag bekannt. Der Franzose folgt Emerse Fae nach, dessen Vertrag nach der WM in Nordamerika nicht erneuert wurde.
Renard war bereits Nationaltrainer der Ivorer, von Angola, Marokko, Saudi-Arabien und Sambia sowie bei dieser WM für zwei Spiele von Tunesien. Mit der Elfenbeinküste gewann der Coach 2015 den Afrika Cup.
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