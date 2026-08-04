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Verband bestätigt:

Ex-Tunesien-Coach nach WM-Debakel wieder Teamchef

Fußball International
04.08.2026 17:22
Herve Renard hat einen neuen Job.
Herve Renard hat einen neuen Job.(Bild: AFP/MAHMUD HAMS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Elfenbeinküste hat Herve Renard als neuen Fußball-Teamchef verpflichtet. Das gab der ivorische Verband am Dienstag bekannt. Der Franzose folgt Emerse Fae nach, dessen Vertrag nach der WM in Nordamerika nicht erneuert wurde. 

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Renard war bereits Nationaltrainer der Ivorer, von Angola, Marokko, Saudi-Arabien und Sambia sowie bei dieser WM für zwei Spiele von Tunesien. Mit der Elfenbeinküste gewann der Coach 2015 den Afrika Cup.

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