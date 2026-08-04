Ungarische Ingenieure meistern Wasserkrise

Am Vortag hatte der 45-jährige Regierungschef angekündigt, dass das gesamte AKW erstmals seit 44 Jahren abgeschaltet werden würde. Auch am Montag hatte es ursprünglich noch danach ausgeschaut. Doch vorerst sei der Betrieb und auch die Energieversorgung des Landes „gesichert“, so Magyar.

Entscheidend sei nun, ob die für die zweite Wochenhälfte in Deutschland und Österreich erwarteten Niederschläge tatsächlich eintreten. „Das zusätzliche Wasser könnte innerhalb etwa einer Woche die Donau in Ungarn erreichen und dann die Wiederinbetriebnahme der vorübergehend abgeschalteten Blöcke ermöglichen“, erklärte der Regierungschef auf seiner Facebook-Seite. Bis dahin arbeiteten die Experten daran, den derzeit noch laufenden Turbinenbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Wasser- und Energieversorgung des Landes sei stabil, dennoch stünden noch „zwei bis drei schwierige Tage bevor“.