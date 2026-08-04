Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Legende neu belebt

Audi A2 e-tron: Der günstigste aller Ingolstromer

Motor
04.08.2026 16:44
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kommerziell betrachtet war Audis Ende der 90er-Jahre eingeführter A2 ein Flop. Dennoch hat er als Sparmobil eine größere Fangemeinde. Die will Audi nun ins E-Zeitalter führen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit bereits etlichen Monaten weiß die Autowelt, dass Audi den A2 schon bald zurückbringen wird. Dieses Mal als rein elektrisch angetriebenen e-tron, der viel Technik vom VW ID.3 übernehmen und zugleich eigene Akzente setzen wird. Nun hat Audi weitere Fotos eines mit Tarnfolie beklebten A2 und zusätzliche Technikdetails veröffentlicht.

(Bild: AUDI AG)

Vor allem Effizienz steht wie beim historischen Vorbild im Mittelpunkt der Neuauflage. Das kompakte Elektroauto soll in der 140 kW/190 PS starken Variante mit optionalem Effizienzpaket nach vorläufigen WLTP-Messungen 12,8 kWh je 100 Kilometer verbrauchen. Damit wäre der neue A2 das bislang effizienteste Audi-Modell.

Zum niedrigen Verbrauch soll eine strömungsgünstige Karosserie mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,24 beitragen. Luftvorhänge an den vorderen Radhäusern, verkleinerte Spalte zwischen Reifen und Radläufen sowie ein aktiv gesteuerter Kühllufteinlass helfen dabei, den Energiebedarf gegenüber einem Modell ohne Effizienzmaßnahmen um bis zu 0,9 kWh pro 100 Kilometer zu reduzieren.

(Bild: AUDI AG)
(Bild: AUDI AG)
(Bild: AUDI AG)
(Bild: AUDI AG)
(Bild: AUDI AG)
(Bild: AUDI AG)
(Bild: AUDI AG)
(Bild: AUDI AG)

Auf Sparsamkeit getrimmter Antrieb
Siliziumkarbid-Halbleiter reduzieren die Verluste in der Leistungselektronik, dünnere Bleche und eine geänderte Verschaltung steigern den Wirkungsgrad des permanenterregten Synchronmotors. Hinzu kommen ein reibungsärmeres Getriebeöl und eine lange Übersetzung, die bei höherem Tempo die Motordrehzahl senkt. Insgesamt soll der überarbeitete Antrieb bis zu zehn Prozent effizienter arbeiten.

(Bild: AUDI AG)

Die 140-kW-Version wird mit einer 61 kWh großen Lithium-Eisenphosphat-Batterie in Cell-to-Pack-Bauweise kombiniert. Der als robust und alterungsbeständig geltende LFP-Akku kann im Alltag regelmäßig auf 100 Prozent geladen werden. Die maximale Ladeleistung bleibt mit knapp über 100 kW allerdings bescheiden. Eine Reichweite nennt Audi noch nicht. Beim technisch eng verwandten VW ID.3 Neo kommt eine vergleichbare Kombination auf knapp 500 Kilometer nach WLTP. A2 und ID.3 Neo nutzen die weiterentwickelte MEB-Architektur des VW-Konzerns und teilen sich somit auch wesentliche Antriebskomponenten.

Darüber hinaus soll der neue Audi das bidirektionale Laden beherrschen. Über Vehicle-to-Load kann der A2 externe Geräte mit Strom versorgen. Vehicle-to-Home erlaubt in Verbindung mit einer geeigneten Wallbox die Nutzung des Autos als Heimspeicher bzw. Strompuffer. Diese Funktion soll zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten werden.

Lesen Sie auch:
Neue VW-Zeitrechnung
VW ID.3: Endgültig alles gut am Problemstromer?
18.04.2026
Roadtrip nach Norwegen
Audi A6 e-tron: Reichweiten-Tour zu den Ölprinzen
09.07.2025
Ein Schiff wird kommen
Audi Q9: Das größte SUV aus Ingolstadt ist riesig!
29.07.2026

Seine ungetarnte Premiere wird der A2 e-tron im Herbst feiern. Der Marktstart dürfte Ende 2026 oder Anfang 2027 folgen. Als Einstiegspreis sind rund 38.000 Euro im Gespräch. Damit würde der in Ingolstadt gebaute Fünftürer zwar deutlich über dem ID.3 Neo liegen, zugleich aber das günstigste Elektroauto von Audi sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
04.08.2026 16:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ein Schiff wird kommen
Audi Q9: Das größte SUV aus Ingolstadt ist riesig!
So lieben wir Fake!
Hyundai Ioniq 6 N: Fahren & Täuschen, aber richtig
Strategieänderung
VW bringt nun doch Vollhybrid – so funktioniert er
Adventure mit Stil
Norton Atlas: Holprig und geschmeidig in einem
„Baby-Touareg“
VW ID. Cross: Wolfsburgs wichtigstes Elektroauto?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
157.550 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
150.056 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
114.395 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Österreich
41 Grad: Österreichs Hitzerekord geknackt
1864 mal kommentiert
Viele Menschen in Österreich suchen bei den hohen Temperaturen derzeit Abkühlung (im Bild: ...
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1357 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1319 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Motor
Legende neu belebt
Audi A2 e-tron: Der günstigste aller Ingolstromer
Fest in China-Hand?
Das erwartet uns heuer auf dem Pariser Salon
Sie nennen ihn GT
Der erste Range Rover, der ohne SUV-Optik auskommt
Achtung, Finger weg!
Zehn E-Scooter im Test: Sieben gut, alle verboten
Riesenrückruf
Brandgefahr bei fast allen gebauten Hyundai Inster

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf