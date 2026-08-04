Audi A2 e-tron: Der günstigste aller Ingolstromer

Die 140-kW-Version wird mit einer 61 kWh großen Lithium-Eisenphosphat-Batterie in Cell-to-Pack-Bauweise kombiniert. Der als robust und alterungsbeständig geltende LFP-Akku kann im Alltag regelmäßig auf 100 Prozent geladen werden. Die maximale Ladeleistung bleibt mit knapp über 100 kW allerdings bescheiden. Eine Reichweite nennt Audi noch nicht. Beim technisch eng verwandten VW ID.3 Neo kommt eine vergleichbare Kombination auf knapp 500 Kilometer nach WLTP. A2 und ID.3 Neo nutzen die weiterentwickelte MEB-Architektur des VW-Konzerns und teilen sich somit auch wesentliche Antriebskomponenten.