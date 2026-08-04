Was steckt hinter der großen Lust am „Pumpen“?

Gesundheitsbewusstsein, Ästhetik oder Identitätssuche: Immer mehr junge Männer finden Erfüllung, wenn sie sich in Fitnessstudios abrackern. Was für die einen ein guter Ausgleich nach einem stressigen Arbeitstag ist, kann für andere zum Problem werden: wenn es nur noch ums Kompensieren von negativen Emotionen geht.
Reispudding mit Obst, Proteinshakes, Haferflocken, zweimal Hühnchen mit Reis – und das Tag für Tag: Der Speiseplan von Lukas Seyrkammer (Bild rechts) mag monoton erscheinen. Für den 25-Jährigen ist er Mittel zum Zweck, und der heißt Muskelaufbau. Als Jugendlicher begann der Oberösterreicher mit Einheiten im Fitnessstudio, seit eineinhalb Jahren „pumpt“ er fünf Tage pro Woche in der Kraftkammer.
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