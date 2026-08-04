Was steckt hinter der großen Lust am „Pumpen“?

Gesundheitsbewusstsein, Ästhetik oder Identitätssuche: Immer mehr junge Männer finden Erfüllung, wenn sie sich in Fitnessstudios abrackern. Was für die einen ein guter Ausgleich nach einem stressigen Arbeitstag ist, kann für andere zum Problem werden: wenn es nur noch ums Kompensieren von negativen Emotionen geht.