Kidman datet wieder: Urban am Boden zerstört

Versöhnungs-Hoffnung geplatzt

Während Nicole Kidman angeblich längst nach vorne blickt, soll Ex-Mann Keith Urban schwer mit der neuen Situation zu kämpfen haben. Der Country-Star habe bis zuletzt auf eine zweite Chance gehofft und die Beziehung trotz der Scheidung nicht vollständig aufgegeben. Umso härter soll ihn nun der Gedanke treffen, dass Kidman wieder vergeben ist. Freunde versuchen, ihn in dieser schwierigen Phase zu unterstützen.