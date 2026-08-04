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Liebes-Schock für Ex

Kidman datet wieder: Urban am Boden zerstört

Society International
04.08.2026 16:00
Nicole Kidman frisch verliebt: Keith Urban nach neuem Liebesglück zutiefst erschüttert
Nicole Kidman frisch verliebt: Keith Urban nach neuem Liebesglück zutiefst erschüttert(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman soll ihr Herz erneut verschenkt haben und dabei glücklicher denn je wirken. Ihr Ex-Mann Keith Urban soll deshalb am Boden zerstört sein. Während Kidman nach vorne blickt, soll er bis zuletzt auf eine Versöhnung gehofft haben. 

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Monate nach dem offiziellen Ende ihrer langjährigen Ehe scheint Nicole Kidman wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben. Während eines Aufenthalts an der italienischen Riviera wurde die 59-jährige Schauspielerin vertraut an der Seite des US-amerikanischen Finanzmanagers Michael Reinstein gesichtet.

Beobachter berichten von innigen Gesten, gemeinsamen Entspannungsmomenten am Pool sowie Händchenhalten und Küssen in der Öffentlichkeit. Für Kidman, die nach der Trennung vor allem das Wohl ihrer beiden Töchter in den Vordergrund stellte, beginnt damit ein völlig neues Kapitel. Nahestehende Personen beschreiben die Darstellerin als gelöst und glücklich, nachdem die vergangenen Monate von großen Veränderungen geprägt waren.

Versöhnungs-Hoffnung geplatzt
Während Nicole Kidman angeblich längst nach vorne blickt, soll Ex-Mann Keith Urban schwer mit der neuen Situation zu kämpfen haben. Der Country-Star habe bis zuletzt auf eine zweite Chance gehofft und die Beziehung trotz der Scheidung nicht vollständig aufgegeben. Umso härter soll ihn nun der Gedanke treffen, dass Kidman wieder vergeben ist. Freunde versuchen, ihn in dieser schwierigen Phase zu unterstützen.

Zwar wurde Urban zuletzt mit der deutlich jüngeren Country-Sängerin Karley Scott Collins in Verbindung gebracht, doch sie wies die Liebesgerüchte bereits im Jänner 2026 entschieden zurück.

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Zusätzlicher Dämpfer im familiären Umfeld
Neben dem Liebes-Aus muss Keith Urban derzeit auch im familiären Gefüge Rückschläge verkraften. Seine älteste Tochter Sunday Rose nannte in einem aktuellen Magazin-Interview ausschließlich ihre Mutter als größte kreative Inspiration im Leben. Dass der Musiker in dem Gespräch mit keinem Wort erwähnt wurde, soll Urban laut Vertrauten zusätzlich verletzt haben.

Trotz der angespannten Gesamtlage versuchen beide Seiten, die Vater-Mutter-Rollen für die gemeinsamen Kinder bestmöglich auszufüllen, während Nicole Kidman mit ihrem neuen Partner Schritt für Schritt in eine neue Zukunft startet.

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