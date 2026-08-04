Palantir: Regierungsgeschäfte sorgen für Geldregen

Palantir-Chef teilt gegen KI-Vorreiter aus

Firmenchef Alex Karp nutzt den geschäftlichen Rückenwind, um Palantir als Gegengewicht zu den führenden KI-Entwicklern wie OpenAI und Anthropic zu positionieren. Palantir ist laut Karp ein wichtiger Mittelsmann, um bei der Anwendung deren KI-Software die volle Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten – und bei Bedarf auch zwischen Anbietern Künstlicher Intelligenz wechseln zu können.