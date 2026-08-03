40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord

Empfohlen werden außerdem luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung. Kühl duschen oder kalte Arm- und Fußbäder können ebenfalls helfen. Wichtig sei zudem, regelmäßig und ausreichend zu trinken – mindestens zwei bis drei Liter, vorzugsweise Wasser, ungesüßten Tee oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte. Auf Alkohol sollte verzichtet werden. Bei Kindern und älteren Menschen sollte besonders auf eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr geachtet werden.