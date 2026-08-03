40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord

Die Hitze in Wien erreicht einen neuen Höchststand: In Stammersdorf am Stadtrand wurden am Montag 40,1 Grad gemessen. Damit ist ein neuer Allzeit-Temperaturrekord für Wien aufgestellt. Und dabei könnte es noch heißer werden.
Der bisherige Wiener Rekord ist damit Geschichte. Die Wetter- und Umweltwarnzentrale (UWZ) meldete am Montag den neuen Spitzenwert von 40,1 Grad in Stammersdorf. Laut UWZ ist es durchaus möglich, dass im Laufe des Tages oder am Mittwoch noch höhere Temperaturen erreicht werden.
Höhepunkt vielleicht noch nicht erreicht
Die aktuelle Hitzewelle steuert laut GeoSphere Austria auf ihren Höhepunkt zu. Für Dienstag und Mittwoch gilt deshalb in Wien, im Nordburgenland und im Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot.
Auch der österreichweite Temperaturrekord könnte fallen. Dieser liegt bei 40,5 Grad und wurde 2013 in Bad Deutsch-Altenburg gemessen.
Die rote Warnung gilt neben Wien auch für das Weinviertel, das Nordburgenland inklusive Seewinkel, das Wiener Becken und die Landeshauptstadt St. Pölten. Besonders belastend sind dabei auch die Nächte: In den betroffenen Gebieten werden Tiefstwerte von 24 bis 27 Grad erwartet. Auch außerhalb der Städte sind nächtliche Minimaltemperaturen von 23 Grad und mehr möglich.
Experten warnen vor der Hitze
GeoSphere Austria empfiehlt, direktes Sonnenlicht möglichst zu meiden und insbesondere Kinder vor der Sonne zu schützen. Auch verbaute und versiegelte Plätze ohne Schatten sollten gemieden werden. Zwischen etwa 12 und 16 Uhr sollte man möglichst nicht nach draußen gehen.
Vorhänge und Jalousien sollten geschlossen und Fenster vor allem in der Nacht beziehungsweise in den kühlen Morgenstunden geöffnet werden. Große körperliche Anstrengungen sollten vermieden werden. Aktivitäten im Freien sollten möglichst auf den frühen Morgen oder den Abend verlegt werden.
Empfohlen werden außerdem luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung. Kühl duschen oder kalte Arm- und Fußbäder können ebenfalls helfen. Wichtig sei zudem, regelmäßig und ausreichend zu trinken – mindestens zwei bis drei Liter, vorzugsweise Wasser, ungesüßten Tee oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte. Auf Alkohol sollte verzichtet werden. Bei Kindern und älteren Menschen sollte besonders auf eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr geachtet werden.
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