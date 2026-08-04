110-kV-Ausbau: Das größte Infrastrukturprojekt

Nach dem Bau der Koralmbahn ist der Ausbau des Stromnetzes im 110-kV-Bereich gemeinsam mit dem 380-kV-Ringschluss das größte Infrastrukturprojekt in Kärnten. „Das aktuelle Versorgungsnetz ist in die Jahre gekommen. Die Leitungen sind zwischen 50 und 70 Jahre alt“, erklärt Michael Marketz, Geschäftsführer Kärnten Netz.