Visionen bekommen Flügel: k.u.k.-Flugboot entsteht

„Wir bauen ein Flugboot der k.u.k. Marine Österreich-Ungarns nach.“ Wenn ein Jugendlicher oder ein Unternehmer das sagt, hat er keinen Hitzeschlag, sondern ist Teil eines Projektes, das Innovationen von seinerzeit mit Schaffensdrang von heute, junge Leute und arrivierte Firmenbosse zusammenbringt.
Die vier A – anders als alle anderen -, den Mut zum Verrücktsein und Visionen hat die „Krone“ schon 2014 als Verbindungen zwischen dem 1956 in Klagenfurt verstorbenen Marineoffizier Dagobert Müller von Thomamühl und den aktiven Unternehmern, die Walter Krobath gewinnen konnte, beschrieben: Sie haben 2013 begonnen, das weltweit erste Luftkissenboot von 1915 nachzubauen.
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