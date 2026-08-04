Visionen bekommen Flügel: k.u.k.-Flugboot entsteht

Die vier A – anders als alle anderen -, den Mut zum Verrücktsein und Visionen hat die „Krone“ schon 2014 als Verbindungen zwischen dem 1956 in Klagenfurt verstorbenen Marineoffizier Dagobert Müller von Thomamühl und den aktiven Unternehmern, die Walter Krobath gewinnen konnte, beschrieben: Sie haben 2013 begonnen, das weltweit erste Luftkissenboot von 1915 nachzubauen.