Neue Speicherfabrik soll Lieferengpass entschärfen

Nach seinem fulminanten Börsendebüt treibt der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT seine Expansionspläne mit Hochdruck voran. Das Unternehmen plane den Bau eines weiteren Werks in der Nähe von Peking, sagten zwei Insider am Montag. In dem neuen Werk sollen Speicherchips gefertigt werden, bei denen es aktuell Engpässe gibt. Zum Investitionsvolumen lagen zunächst keine Informationen vor.