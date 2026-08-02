Killer von Kater„Schmotzer“ jetzt vor Gericht

Rückblick auf Ende April: Mehrere junge Männer versuchten in Brixen im Thale, einen Kater mit einem Bolzenschussapparat zu töten. Als das schwer verletzte Tier dann noch lebte und zuckte, drosch einer mit einer Schneeschaufel auf die Katze ein – begleitet von Gelächter und geschmacklosen Kommentaren. Einer aus dem Quartett filmte die Barbarei noch dazu. Das miese Filmchen machte die Runde, die Tierquälerei flog auf.