Wird ein Meme-Star der neue Präsident von Ungarn?

Was macht die Regierung?

Es ist allerdings unklar, wie die Regierung mit den Vorschlägen und Ranglisten in den sozialen Medien umzugehen gedenkt. Trotz des Aufrufs von Magyar gibt es keinen offiziellen Kanal, in dem Empfehlungen gesammelt werden. Zwei Wochen bleiben der Partei Tisza noch, die mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit regiert, um sich auf einen Kandidat oder eine Kandidatin zu einigen.