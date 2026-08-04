Senior „investierte“ in Betrüger: 10.000 Euro weg!

Eigentlich wollte ein 73-jähriger Senior aus dem Tiroler Unterland sein Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. Hohe Gewinne wurden versprochen – doch jetzt ist er um mehr als 10.000 Euro ärmer. Der gutgläubige Mann tappte in die Falle von Betrügern.
Regelmäßig wurde der 73-jährige Mann aus dem Bezirk Schwaz in den vergangenen Monaten von einem unbekannten Täter kontaktiert. Im Glauben, sein Geld gewinnbringend zu investieren, tätigte er zwischen Mitte Mai und Anfang August mehrere Überweisungen.
Geld floss auf Konten von Kriminellen
Der Haken an der Sache: Dahinter steckten dreiste Betrüger – und das Geld floss direkt auf Konten der Kriminellen ins Ausland. Als das Opfer den Schwindel erkannte, war es längst zu spät, das gesamte Geld ist futsch.
Wer hinter der fiesen Abzocke steckt, ist unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen seien im Gange, hieß es am Donnerstag seitens der Exekutive.
Besondere Vorsicht geboten
Die Polizei weist einmal mehr darauf hin, bei Online-Investmentangeboten besondere Vorsicht walten zu lassen. Unrealistisch hohe Renditeversprechen, Zeitdruck oder die Aufforderung zu Überweisungen auf ausländische Konten können Hinweise auf betrügerische Machenschaften sein.
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