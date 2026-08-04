Senior „investierte“ in Betrüger: 10.000 Euro weg!

Eigentlich wollte ein 73-jähriger Senior aus dem Tiroler Unterland sein Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. Hohe Gewinne wurden versprochen – doch jetzt ist er um mehr als 10.000 Euro ärmer. Der gutgläubige Mann tappte in die Falle von Betrügern.