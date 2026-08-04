Skistar sucht mit Freund bereits einen Bauernhof

Sie ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und sagte schon vor Jahren: „Ich liebe den Hof, helfe Papa beim Holzschneiden, Mama beim Brotbacken. Ich liebe das Reiten. Unsere Pferde sind Noriker, Zugtiere, aber ich reite sie. Ich will einmal eine kleine biologische Landwirtschaft mit Tieren.“