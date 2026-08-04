Skistar sucht mit Freund bereits einen Bauernhof

Sie ist in ihren Disziplinen eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen der Welt, holte schon zehn Goldmedaillen bei Großereignissen. Die Karriere ist noch nicht vorbei, aber es gibt schon Pläne für die Zeit nach dem Sport – eine Landwirtschaft!
Sie ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und sagte schon vor Jahren: „Ich liebe den Hof, helfe Papa beim Holzschneiden, Mama beim Brotbacken. Ich liebe das Reiten. Unsere Pferde sind Noriker, Zugtiere, aber ich reite sie. Ich will einmal eine kleine biologische Landwirtschaft mit Tieren.“
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