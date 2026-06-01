Professor nimmt Angst vor Künstlicher Intelligenz

„Echte Intelligenz ist in digitalen Maschinen nicht vorhanden“ – in dieser schonungslosen Klarheit zerlegt Mathematiker Rudolf Taschner im Gespräch mit der „Krone“ den Mythos der KI.
Es ist eine Technologie, die derzeit wie kaum eine andere zwischen Heilsversprechen und Unbehagen schwankt. „Die KI ist kein denkendes Wesen, kein digitaler Geist – sondern eine perfekt inszenierte Illusion. Eine Maschine, die Intelligenz nicht besitzt, sondern imitiert“, sagt der weltberühmte Wiener Professor.
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