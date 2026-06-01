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Mathe-Genie im Talk

Professor nimmt Angst vor Künstlicher Intelligenz

Digital
01.06.2026 17:42
Taschners Mahnung richtet sich weniger gegen die KI-Technologie selbst als gegen unseren Umgang ...
Taschners Mahnung richtet sich weniger gegen die KI-Technologie selbst als gegen unseren Umgang mit ihr.(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl Stock Adobe)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Josef Poyer
Von Mark Perry und Josef Poyer

„Echte Intelligenz ist in digitalen Maschinen nicht vorhanden“ – in dieser schonungslosen Klarheit zerlegt Mathematiker Rudolf Taschner im Gespräch mit der „Krone“ den Mythos der KI.

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Es ist eine Technologie, die derzeit wie kaum eine andere zwischen Heilsversprechen und Unbehagen schwankt. „Die KI ist kein denkendes Wesen, kein digitaler Geist – sondern eine perfekt inszenierte Illusion. Eine Maschine, die Intelligenz nicht besitzt, sondern imitiert“, sagt der weltberühmte Wiener Professor.

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