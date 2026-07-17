21-Jähriger landet mit BMW im Wörthersee

„Ein Auto ist im See gelandet, eine Person befindet sich im Fahrzeug!“ – So lautete die Einsatzmeldung Donnerstagabend. Ein Autofahrer war in Schiefling von der Straße abgekommen. Weil es zuerst hieß, dass der Fahrer noch in Gefahr sein könnte, wurden gleich mehrere Wehren alarmiert. Außerdem rückten der Tauch- und Wasserdienst Kärnten Mitte der Feuerwehren und der Österreichischen Wasserrettung an.