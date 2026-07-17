21-Jähriger landet mit BMW im Wörthersee

Aus bisher unbekannter Ursache kam Donnerstagnacht ein Kroate mit seinem Auto in Schiefling von der Wörthersee Straße ab und landete im Wasser. Der Lenker befreite sich selbst – zum Glück blieb er weitestgehend unverletzt. Das Fahrzeug musste ein Kranfahrer bergen.
„Ein Auto ist im See gelandet, eine Person befindet sich im Fahrzeug!“ – So lautete die Einsatzmeldung Donnerstagabend. Ein Autofahrer war in Schiefling von der Straße abgekommen. Weil es zuerst hieß, dass der Fahrer noch in Gefahr sein könnte, wurden gleich mehrere Wehren alarmiert. Außerdem rückten der Tauch- und Wasserdienst Kärnten Mitte der Feuerwehren und der Österreichischen Wasserrettung an.
Beim Eintreffen der Feuerwehrleute hatte sich der 21-jährige Kroate allerdings bereits selbst befreit. Er wurde erstversorgt und dann zur Sicherheit ins Spital gebracht. Der Mann dürfte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er durchbrach einen Zaun und landete dahinter im angrenzenden Wörthersee. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Feuerwehrkran hob Pkw aus dem Wasser
„Der im Wasser befindliche Bereich wurde vorsorglich auf einen möglichen Austritt von Betriebsmitteln kontrolliert. Dabei konnten keine Verunreinigungen festgestellt werden. Im Anschluss wurde das Fahrzeug mithilfe des Feuerwehrkrans aus dem Wörthersee geborgen und auf einem gesicherten Abstellplatz abgestellt“, heißt es von Seiten des BFKDO Klagenfurt-Land. Die Wörthersee-Straße war zwischenzeitlich gesperrt.
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