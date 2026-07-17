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Nachwuchs-Boom dank WM

Ein Hauch von Inter Mailand im steirischen Fußball

Fußball Unterhaus
17.07.2026 09:30
Ex-Sturm-Co-Trainer Michi Madl steht ab sofort bei Landesligist Pachern an der Seitenlinie.
Ex-Sturm-Co-Trainer Michi Madl steht ab sofort bei Landesligist Pachern an der Seitenlinie.(Bild: GEPA)
Porträt von Philipp Braunegger
Von Philipp Braunegger

Die Rolladen beim Transferfenster sind geschlossen, seit Donnerstagnacht stehen die Kader bei den Fußballklubs im steirischen Unterhaus. Zwei Teams sind neu, ein paar andere machten Schluss und auch eine Fusion hat es im Sommer gegeben. Einige Vereine setzen auf die Erfahrung von Ex-Profis – sowohl am Feld als auch als Trainer. Erfreulich: Mehr Anmeldungen im Nachwuchs dank der WM.

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Nichts geht mehr! Zu Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag schloss das Transferfenster im steirischen Unterhaus-Fußball. „Während es im Nachwuchsbereich aktuell eine – durch die WM angeheizte – große Nachfrage bei Neuanmeldungen von Spielerinnen und Spielern gibt, hat sich das Verhältnis im Kampfmannschaftsbereich nach dem Corona-Knick vor sechs Jahren mittlerweile auf einem stabilen Niveau eingependelt“, wie Thomas Nussgruber, Direktor des Steirischen Fußballverbands, berichtet.

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