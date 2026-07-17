Drei Menschen sterben bei Sturz von Aussichtsturm

Technischer Defekt ausgeschlossen

Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, wird ein suizidaler Hintergrund bei einer der Personen angenommen, das Kind und der andere Erwachsene sollen mit in den Tod gerissen worden sein. Die Feuerwehr war gegen 16.45 Uhr alarmiert worden, sie sperrte die Einsatzstelle ab und errichtete Sichtschutzwände, berichten deutsche Medien.