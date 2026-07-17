Drama im Harz
Drei Menschen sterben bei Sturz von Aussichtsturm
Der Harzturm im deutschen Ort Torfhaus ist ein beliebtes Ausflugsziel. Nun ereignete sich eine unfassbare Tragödie. Drei Menschen stürzten am Donnerstagnachmittag in den Tod.
Was sich genau auf der Aussichtsplattform auf 65 Metern abspielte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Zeugen stehen großteils unter Schock. Zwei Erwachsene und ein Kind kamen bei dem Sturz zu Tode.
Technischer Defekt ausgeschlossen
Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, wird ein suizidaler Hintergrund bei einer der Personen angenommen, das Kind und der andere Erwachsene sollen mit in den Tod gerissen worden sein. Die Feuerwehr war gegen 16.45 Uhr alarmiert worden, sie sperrte die Einsatzstelle ab und errichtete Sichtschutzwände, berichten deutsche Medien.
Auch das Kriseninterventionsteam des Landkreises in Niedersachsen war im Einsatz. Ein „Verschulden Dritter“ sowie ein technisches Gebrechen auf der Aussichtsplattform wurde bereits ausgeschlossen.
Video: Wie der Turm von außen und innen aussieht
Beliebtes Ausflugsziel
Der Harzturm ist ein beliebtes Ausflugsziel im Oberharz, das Bauwerk wurde erst im November 2023 eröffnet. Laut Betreiberangaben ist er der höchste deutsche Aussichtsturm aus einer Holz-Stahl-Konstruktion.
In dem Turm befinden sich ein Restaurant sowie zwei Aussichtsplattformen und ein „Skywalk“ mit Glasboden in 45 Metern Höhe. Der Aufstieg ist über eine Stiege möglich, auch ein Lift fährt. Hinunter geht es unter anderem über eine 110 Meter lange Rutsche.
Berichte über (mögliche) Suizide können bei Personen, die sich in einer Krise befinden, die Situation verschlimmern. Österreichweit gibt es Anlaufstellen, die Rat und Unterstützung im Krisenfall anbieten.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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