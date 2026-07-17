FIFA vergibt Ringe an die Fußball-Weltmeister

Die neuen Fußball-Weltmeister erhalten neben der WM-Trophäe und den Goldmedaillen einen weiteren Preis für ihren Titelgewinn. Die FIFA vergibt erstmals Ringe an den Sieger des Finales zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag in East Rutherford (21.00 Uhr MESZ), wie der Weltverband mitteilte. Eine Seite des Rings soll die WM-Trophäe zeigen, die andere die Identität des Teams widerspiegeln, hieß es weiter. Es sollen auch 1.996 Ringe an Fans verkauft werden.