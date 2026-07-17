Der GAK scheint seinen Abräumer gefunden zu haben!

Eine knappe Woche noch, bis es beim GAK mit dem Cupspiel in Wien gegen Donaufeld wieder richtig ernst wird. Am Samstag steht der letzte Test an, in Windischgarsten wartet der deutsche Zweitligist Dynamo Dresden. Trainer Ferdl Feldhofer erwartet sich jedenfalls, dass seine Stürmer liefern. Im defensiven Mittelfeld hat der GAK wohl die erhoffte Verstärkung gefunden – der neue Abräumer ist auch bereits in Graz.