Der GAK scheint seinen Abräumer gefunden zu haben!

Eine knappe Woche noch, bis es beim GAK mit dem Cupspiel in Wien gegen Donaufeld wieder richtig ernst wird. Am Samstag steht der letzte Test an, in Windischgarsten wartet der deutsche Zweitligist Dynamo Dresden. Trainer Ferdl Feldhofer erwartet sich jedenfalls, dass seine Stürmer liefern. Im defensiven Mittelfeld hat der GAK wohl die erhoffte Verstärkung gefunden – der neue Abräumer ist auch bereits in Graz.
Noch eine knappe Woche, bis auf Fußball-Bundesligist GAK der Pflichtspielauftakt wartet. Im Cup geht es am 25. Juli auswärts beim Wiener Klub Donaufeld los. Bis dorthin könnte sich noch ein neuer Spieler zu den bisherigen neun Zugängen gesellen. Denn ein defensiver Mittelfeldspieler soll, nach der Absage von Mathias Olesen, definitiv noch kommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.