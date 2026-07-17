Drogenkampf: Schutzzone in Grazer Park verlängert

Die neuerliche Verordnung für den Volksgartenpark tritt mit 19. Juli 2026 in Kraft und gilt für weitere sechs Monate. Die Polizei will ihre Kontrollen und Schwerpunktarbeit vor Ort fortsetzen. Die Schutzzone im nahegelegenen Metahofpark ist nicht betroffen – sie bleibt vorerst planmäßig bis Ende September 2026 aufrecht.