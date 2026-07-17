Formel 1 bastelt an einem Notfallplan fürs Finale

Nach der größten Regelrevolution der letzten Jahre sollte die heurige Saison stolze 24 Grand-Prix-Rennen und sechs Sprint-Events umfassen – doch im Moment deutet alles darauf hin, das wohl „nur“ 20 Große Preise zur Austragung gelangen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die permanenten Angriffswellen des US Militärs gegen Ziele im Iran sowie Vergeltungsschläge in den Golfstaaten.