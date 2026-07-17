Formel 1 bastelt an einem Notfallplan fürs Finale

Statt der geplanten 24 Saisonrennen in der Formel 1 könnten es heuer lediglich 20 werden: Nach den Absagen in Bahrain und Saudi Arabien wackeln auch die finalen Rennen in Doha und Abu Dhabi. Womit das WM-Finale schon am 21. November in Las Vegas steigen könnte. Doch wie die „Krone“ erfuhr, basteln die WM-Organisatoren an einem Geheimplan.
Nach der größten Regelrevolution der letzten Jahre sollte die heurige Saison stolze 24 Grand-Prix-Rennen und sechs Sprint-Events umfassen – doch im Moment deutet alles darauf hin, das wohl „nur“ 20 Große Preise zur Austragung gelangen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die permanenten Angriffswellen des US Militärs gegen Ziele im Iran sowie Vergeltungsschläge in den Golfstaaten.
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