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Aufruf zu Gewalt?

Rapper Danger Dan wegen Songtext vom ZDF gecancelt

Society International
17.07.2026 09:28
Rapper kritisiert Eingriff in Meinungs- und Kunstfreiheit – Liedtext könne laut Sender als ...
Rapper kritisiert Eingriff in Meinungs- und Kunstfreiheit – Liedtext könne laut Sender als Aufruf zu Gewalt verstanden werden.(Bild: APA-Images / dpa / Bernd Wüstneck)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das ZDF hat einen geplanten Auftritt von Danger Dan in der Satire-Sendung „Die Anstalt“ kurzfristig abgesagt. Der Musiker sollte gemeinsam mit Pianist Igor Levit den Song „Keine Angst“ präsentieren. Nach Einschätzung des Senders könnten Teile des Liedtexts als Aufruf zu Gewalt verstanden werden. Dies sei mit den Programmrichtlinien des ZDF nicht vereinbar.

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Der Rapper sei für die 100. Ausgabe der Sendung eingeladen gewesen, die sich mit wachsender politischer Radikalisierung und der Wehrhaftigkeit der Demokratie auseinandersetze, teilte das ZDF in Mainz auf mit. Der Musiker kritisierte die Absage und sprach von einem Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit.

„Keine Angst“ ein Aufruf zu Gewalt?
Vorgesehen war laut ZDF der Auftritt Danger Dans gemeinsam mit dem Pianisten Igor Levit mit dem Song „Keine Angst“, in dem es um das Thema „Widerstand gegen Rechtsextremismus“ gehe. Der Liedtext könne aber als Aufruf zu Gewalt verstanden werden, teilte das ZDF weiter mit. „Ein solcher Aufruf stünde im klaren Widerspruch zu den Programmrichtlinien des ZDF.“

Der Rapper stellte den Song in der Nacht auf Freitag online – in dem Instagram-Video hier können Sie reinhören:

Bei der Vorbereitung der Sendung habe man sich redaktionell intensiv damit beschäftigt, auch die Geschäftsleitung des Senders sei beteiligt gewesen. Man sei zu der Bewertung gekommen, dass dieser Widerspruch im Anschluss an die mehr als siebenminütige Live-Performance auf der Bühne nicht mehr aufzulösen gewesen wäre, erklärte das ZDF.

Der Rapper reagierte mit diesem Posting auf Instagram auf den Ärger mit dem deutschen TV-Sender: 

Musiker sieht Eingriff in Meinungs- und Kunstfreiheit
Vor diesem Hintergrund sei entschieden worden, „sich zeitnah dokumentarisch-journalistisch mit dem Lied von Danger Dan zu befassen und an einer anderen Stelle im Programm aufzuarbeiten“. Das Veto gegen den Auftritt in der Sendung sei ganz kurz vor der Aufzeichnung gekommen, hieß es in einer Mitteilung der Promotion-Agentur Check Your Head.

Danger Dan schrieb auf Instagram, er und Igor Levit hätten einen wunderschönen freien Tag in München gehabt, allerdings unverhofft, eben wegen der Absage. Eine offizielle schriftliche Begründung für die Ausladung habe man vom ZDF bisher nicht erhalten. Das Lied habe dem Sender seit Wochen vorgelegen. Danger Dan sprach von einem Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit. Veröffentlicht wurde der Song in der Nacht auf Freitag. 

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