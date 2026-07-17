Wegen Photovoltaik-„Lotterie“ gehen die Wogen hoch

Umsatzsteuerbefreiung gekippt

Warum die aktuelle Bundesregierung die von Gewessler eingeführte Umsatzsteuerbefreiung für PV-Anlagen bis 35 Kilowatt-Peak (kWp) wieder gekippt hat, begründet Zehetner so: „Gießkannenförderungen sind kein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeld. PV-Anlagen sind heute so günstig wie nie und rechnen sich in vielen Fällen auch ohne staatliche Unterstützung.“

Kritik an Grünen, aber nicht an der eigenen Partei

Schon zur Zeit der schwarz-grünen Bundesregierung kritisierte Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP) wiederholt die damals zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) wegen der Förderpraxis, die er als „Online-Lotterie“ und „Gewessler-Callsystem“ bezeichnete. Dass nun das von ÖVP-Parteifreund Wolfgang Hattmannsdorfer geführte Energieministerium für dieselbe Praxis verantwortlich ist, hat Achleitner bisher indes noch keinen öffentlichen Kommentar entlockt. „Wenn die Kritik seine Parteikollegen treffen würde, schweigt er. Das ist das beste Beispiel dafür, dass er offenbar mit den Energieagenden in der Landesregierung überfordert ist“, giftet Grünen-Chef Landesrat Stefan Kaineder, der ebendiese Agenden gerne wieder in grüner Hand sehen würde.

Gegenüber der „Krone“ verteidigt Achleitner seine Linie: Er habe sich immer wieder auf Bundesebene für ein planbares Fördersystem eingesetzt. „Denkbar wäre beispielsweise ein Fixbetrag pro installierte Kilowatt-Leistung, immer in Kombination mit einem Speicher.“