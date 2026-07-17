Wie Kasper den deutschen NHL-Star „verpflichtete“

In der NHL sind sie erbitterte Gegner. Derzeit feilen die beiden Eishockey-Cracks Marco Kasper und JJ Peterka mit anderen Top-Talenten in Klagenfurt an ihrer Technik. Der deutsche Millionen-Mann wird am Freitag in Ferlach sein Debüt in der Sunshine-Liga geben. Eingefädelt wurde das von Kasper.