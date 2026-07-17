Ist tatsächlich der Urfahranermarkt in Gefahr?

Seit Jahren wird geplant, verworfen und neu geplant – jetzt droht der nächste Aufreger. Kaum schien die Debatte um Donauinsel und Badebucht endgültig Geschichte zu sein, sorgt am Urfahrmarktgelände schon die nächste Idee für politischen Zündstoff. Mehrere begrünte Korridore – sogenannte „grüne Finger“ – sollen das Areal für rund drei Millionen Euro künftig klimafit machen. Marktreferent Martin Hajart sieht dadurch allerdings den 209 Jahre alten Urfahranermarkt unter Druck. Für den VP-Stadtvize fehlt den Plänen vor allem eines: ein schlüssiges Gesamtkonzept.