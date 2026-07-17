Ist tatsächlich der Urfahranermarkt in Gefahr?

Die Diskussionen um das Urfahrmarktgelände in Linz reißen einfach nicht ab. Jetzt wurden neue Pläne bekannt, auf denen drei „grüne Finger“ durchs Areal führen sollen. Kostenpunkt: drei Millionen Euro. Nun gibt´s Sorge, dass damit der beliebte Urfahranermarkt gefährdet wird.
Seit Jahren wird geplant, verworfen und neu geplant – jetzt droht der nächste Aufreger. Kaum schien die Debatte um Donauinsel und Badebucht endgültig Geschichte zu sein, sorgt am Urfahrmarktgelände schon die nächste Idee für politischen Zündstoff. Mehrere begrünte Korridore – sogenannte „grüne Finger“ – sollen das Areal für rund drei Millionen Euro künftig klimafit machen. Marktreferent Martin Hajart sieht dadurch allerdings den 209 Jahre alten Urfahranermarkt unter Druck. Für den VP-Stadtvize fehlt den Plänen vor allem eines: ein schlüssiges Gesamtkonzept.
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