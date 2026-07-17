Schon Neunjährige düsen mit E-Scootern herum

E-Scooter sind besonders bei Kindern und Jugendlichen aufgrund des einfachen Umgangs und der schnellen Verfügbarkeit beliebt. Dank Radfahrprüfung dürfen schon Neunjährige damit fahren. Die SPÖ will jetzt die praxisnahe Handhabung von E-Scootern als Teil der freiwilligen Radfahrprüfung verankern.
Aufsteigen und losdüsen: Der unkomplizierte Gebrauch von E-Scootern ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum auch viele Kinder sie regelmäßig zum Transportmittel ihrer Wahl machen. Trotz der Vorteile von E-Scootern ist das Sicherheitsrisiko, das sie im Straßenverkehr bergen, nicht zu leugnen.
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