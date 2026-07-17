Schon Neunjährige düsen mit E-Scootern herum

Aufsteigen und losdüsen: Der unkomplizierte Gebrauch von E-Scootern ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum auch viele Kinder sie regelmäßig zum Transportmittel ihrer Wahl machen. Trotz der Vorteile von E-Scootern ist das Sicherheitsrisiko, das sie im Straßenverkehr bergen, nicht zu leugnen.