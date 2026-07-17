Fast jede zweite Firma braucht Nachfolger bis 2030

Dort steht bereits mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen vor einer Übergabe. Der Bedarf zieht sich laut der Umfrage quer durch Branchen wie Industrie, Bau, Handel und Dienstleistungen. Vier von zehn (40 Prozent) planen demnach eine familienexterne Übergabe, etwa durch das eigene Management oder durch einen Verkauf an Investorinnen und Investoren. Die klassische Übergabe an die nächste Generation in der Familie wird hingegen zunehmend seltener. Dort, wo sie noch durchgeführt wird, gibt es in 80 Prozent der Fälle keine finanzielle Gegenleistung.