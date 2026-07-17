„Haben da mehr Qualität als andere Bundesligisten“

Erster Heim-Auftritt für den WAC! Beim Fan-Opening in der Lavanttal-Arena ist im Testspiel am Freitag Kapfenberg zu Gast. Für Neo-Verteidiger Raffael Behounek eine wichtige Partie: „Wir dürfen uns keine Blöße geben und eine Woche vorm Cupmatch negative Stimmung aufkommen lassen.“ Der 29-Jährige will in Wolfsberg vorangehen.
Nach sechs unbesiegten Testspielen in der Fremde (vier Siege, zwei Remis) tritt der WAC am Freitag beim traditionellen Fan-Opening gegen Zweitligist Kapfenberg erstmals in der Lavanttal-Arena an. Um 18 Uhr steigt die Partie, schon ab 15 Uhr wartet ein Rahmenprogramm mit Hüpfburgen, einem „Riesen-Wuzzler“ und Musik.
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