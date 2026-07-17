„Haben da mehr Qualität als andere Bundesligisten“

Nach sechs unbesiegten Testspielen in der Fremde (vier Siege, zwei Remis) tritt der WAC am Freitag beim traditionellen Fan-Opening gegen Zweitligist Kapfenberg erstmals in der Lavanttal-Arena an. Um 18 Uhr steigt die Partie, schon ab 15 Uhr wartet ein Rahmenprogramm mit Hüpfburgen, einem „Riesen-Wuzzler“ und Musik.